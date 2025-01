Inter-news.it - De Vrij: «Inter, obiettivo prime otto! Oggi risultato importante»

Dedopo Sparta Praga-terminata sul punteggio di 0-1 in Champions League, commenta con grande soddisfazione. Le sue dichiarazioni aTV. GRANDE SODDISFAZIONE – Stefan Deha parlato così dopo Sparta Praga-: «Siamo messi bene, era una partita molto importate per il nostro percorso in Champions League, vogliamo finire tra le. Questo è unmolto. Eracominciare bene, loro si sono chiusi dietro inizialmente aspettando un errore nostro, ma siamo stati bravi nelle preventive e poi abbiamo fatto un bel gol all’inizio. Abbiamo cercato il secondo, non ci siamo riusciti pur avendo creato delle occasioni. Nel secondo tempo sono usciti un po’ più forti con i calci piazzati e le rimesse lunghe, ma siamo stati bravi a gestire. Siamo stati attenti e concentrati tutti quanti nella fase difensiva, finché rimane 0-1 la partita rimane aperta e può succedere qualcosa, quindi bravi tutti a gestirla bene».