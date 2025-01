Agi.it - Daniele De Rossi torna alle origini: è il nuovo proprietario dell'Ostiamare calcio

AGI - "Deè il". Ad annunciarlo è Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. Nella squadraDeha iniziato la sua carriera sportiva, quindi l'acquisizionea squadra ha un alto valore simbolico. "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale - continua Onorato -'avvenuto acquisto da partea società controllata daDe. Abbiamo lavorato molto a questa soluzione e siamo orgogliosi di essere arrivati a questa svolta. Oggi scriviamo una nuova pagina per l'e tutto il territorio del X Municipio, dove l'impianto Anco Marzio e il club rappresentano un punto di riferimento a livello sportivo e sociale per migliaia di famiglie. Con Deabbiamo condiviso lo stesso approccio: non esistono scorciatoie alla legalità.