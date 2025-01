Terzotemponapoli.com - Cucciari: “Napoli grande squadra anche se non dovesse arrivare nessuno. Ha tutte le possibilità… “

: ”Ritengo ilunase non. Hale possibilità per giocarsi le sue chance contro l’Inter per il titolo”Alessandro, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole: Milan, arriva Walker. Servirebbe un attaccante però.“Ad oggi quello dell’attaccante è un problema. Morata è un bel giocatore, non è una punta ma si faceva affidamento più sugli esterni che sull’attaccante d’area come gioco. Non c’è un bomber vero però in rosa. Su Walker dico che è un ottimo acquisto, sappiamo cosa ha fatto in carriera. Può dare una mano a una difesa che ha ballato”Vlahovic-Motta, da che parte sta?“Sono colpito dalla situazione, obiettivamente speravo molto nella crescita di un attaccante che aveva fatto vedere ottime potenzialità.