Frosinonetoday.it - Controlli a tappeto allo Scalo, denunciati due commercianti. Identificate 350 persone

Leggi su Frosinonetoday.it

Sono giorni di grande fermento nella cosiddetta zona rossa di Frosinone. Giorni dinel quartiere delloe nei pressi della stazione ferroviaria anche con l'utilizzo di un elicottero. In ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la.