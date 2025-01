Puntomagazine.it - Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

Blitz a Scampia: maxi-operazione interforze con oltre 150 agenti, sequestri di armi, denaro e rifiuti pericolosi, arresti e denunceNella mattinata di ieri, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona Scampia ed in particolare in via Circumvallazione Esterna.L’attività in questione ha portato all’arresto di due persone in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione, mentre un altro soggetto èdenunciato per gestione di rifiuti non autorizzata a seguito del rinvenimento e contestuale sequestro di 40 m3 di rifiuti pericolosi.Nel corso delo, gli operatori hanno, altresì, sequestrato una pistola semimautomatica marca “Carl Walther” cal. 7.65 con relativo munizionamento, cinque orologi di valore, 10 telefoni cellulari, diverso materiale in uso alle forze dell’ordine composto da radiotrasmittenti, segnalatori luminosi di colore blu, diversi dispositivi di segnalazione manuale e alcune targhe automobilistiche, di cui due coppie provento di furto, numerosi arnesi atti allo scasso e oltre 3.