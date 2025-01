Ilnapolista.it - Conte: «Saremmo ancora a Capodichino se non avessi detto qualcosa col megafono»

Il tecnico del Napoli, Antonioha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato contro la Juventus.Tra le domande è arrivata anche una relativa alla calorosa accoglienza dei tifosi adopo la vittoria contro l’Atalanta e al suo intervento colalla Totò«Non ho preso il, mi è stato dato. È giusto chiarire, qualcuno può pensare che ce l’avevo dentro la valigia. Ero sul pullman, mi è stato dato ilchiedendo di dire due parole. Oggi è sempre più difficile sentire grazie. Il minimo che potessi fare era ringraziare i tifosi che ci sono riversati in questa maniera così incredibile.se nonal. Cose che ti fanno percepire dove sei, come viene vissuto il calcio, sono cose che rimarranno sempre.