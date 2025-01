Trevisotoday.it - Conte da Piantedosi: «Preoccupa l'aumento dei reati commessi da extracomunitari»

Leggi su Trevisotoday.it

Le polemiche sulla sicurezza a Treviso sono sbarcate anche a Roma. In mattinata il sindaco di Treviso, Mario, ha incontrato il capo del Viminale, Matteo, per discutere sulla situazione in città e su come affrontare un allarme come quello delle baby gang che interessa il capoluogo.