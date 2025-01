Lanazione.it - Concerto al Berrettarossa dei ragazzi e le ragazze del Liceo Musicale di Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 23 genaio 2025 –aldi Soci deie ledeldi“Giovani e cultura, un binomio importante sul quale investire, sul quale prestare attenzione, sul quale progettare nuovi percorsi. A Bibbiena abbiano voluto dare spazio ai giovani, ponendo la cultura in primo piano. E’ così che abbiamo dato un luogo e attenzione, a quei giovani del Casentino che hanno messo la musica al centro delle loro vite. Note al chiaro di gennaio è unevento promosso in collaborazione con ildiche ringraziamo insieme al nostro consigliere Mauro Rossi”. Con queste parole l’Assessora alla Cultura Francesca Nassini intende invitare tutta la cittadinanza il giorno 25 gennaio alle ore 17.00 presso l’Auditoriumdi Soci, alevento realizzato in collaborazione con ilPetrarca di