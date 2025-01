Ilrestodelcarlino.it - Col Bari arbitra Giua. Mercato, spunta Bogdan

Allenamento mattutino oggi per i bianconeri che chiuderanno la settimana di preparazione al match di sabato alle 15 contro ilcon la rifinitura di domani mattina all’Orogel Stadium Manuzzi. Sfida contro i pugliesi affidata al sassarese Antonio, assistenti Paolo Laudato e Vincenzo Pedone, con il Cesena un solo precedente, quello del 18 maggio 2018, finito con la vittoria casalinga per 1-0 sulla Cremonese.. Voci non confermate quelle di un interessamento per il difensore croato ex Ternana, Luka, centrale classe 1996 in procinto di rientrare in Italia dopo l’esperienza nella prima parte di stagione con il club NK Istra di Pola con il quale ha collezionato solo 7 presenze. Ancora in stallo invece la situazione che riguarda il centrocampista Dario Saric, si attendono segnali da Palermo sul ridimensionamento delle pretese economiche, 300 mila euro per il prestito fino a giugno.