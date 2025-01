Lanotiziagiornale.it - Cisgiordania, l’operazione militare “Muro di ferro” voluta da Netanyahu causa altri 13 vittime palestinesi. Ira di Hamas che parla di “violazioni dell’accordo di cessate il fuoco”

Davanti all’ennesima operazionedi Israele a Jenin, in, la tregua con– che denuncia continuedelilda parte delle forze di Benjamin– appare sempre più a rischio. Nel corso dell’ultimo blitz, ribattezzato dall’Idf “di” in, sono morte altre 13 persone. Secondo l’esercito dello Stato ebraico,è stata lanciata per neutralizzare il cosiddetto Battaglione Jenin, composto da agenti affiliati a gruppi terroristici comee la Jihad Islamica Palestinese.dida13. Ira dichedi “diil”Proprio adelle operazioni militari ancora in corso, l’Idf ha ordinato a centinaia didi abbandonare il campo profughi di Jenin.