Cina, 25 cuccioli di panda celebrano il Capodanno cinese

Circa 25dihanno fatto la loro prima apparizione pubblica nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della, in occasione dei festeggiamenti per l’imminente. Tredici deiprovengono dal ‘China Conservation and Research Center for the Giant’, mentre gli altri 12 dalla ‘Chengdu Research Base of GiantBreeding’. I custodi hanno spalmato un po’ di frutto del drago alle zampe dei, in modo che ogni animale potesse lasciare l’impronta su un’installazione. Ihanno poi posato per alcune foto in compagnia dei custodi, prima di giocare con alcune decorazioni dedicate al