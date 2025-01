Calcionews24.com - Chelsea, una volta partito Casadei si guarda di nuovo in Serie A per il sostituto: ecco il nome e le cifre

Leggi su Calcionews24.com

, conin uscita i Bluesno inA per il: piace quel profilo, i dettagli sullee i tempi Il, in attesa di chiudere il trasferimento di Cesare– con Torino e Lazio in una dura lotta a colpi di rilanci – ha già messo nel mirino il .