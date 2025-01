Lapresse.it - Champions League, vincono Inter e Milan

Leggi su Lapresse.it

Vittoria per entrambe leesi impegnate nel penultimo turno di. L’ha superato a Praga per 1-0 lo Sparta Praga. Decide la rete Lautaro al 12?. I nerazzurri salgono al quarto posto con 16 punti e fanno un passo importante per l’accesso agli ottavi diretto, evitando così gli spareggi. Ilha invece superato per 1-0 a San Siro il Girona Decide la rete di Leao al 37?. I rossoneri salgono a 15 punti e fanno, anche loro un passo importante per l’accesso tra le prime otto del girone ed evitare così gli spareggi.