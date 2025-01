Calcionews24.com - Champions League, Julian Alvarez è il giocatore della 7ª giornata – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, con la sua doppietta in Atletico Madrid Bayer Leverkusen, è il calciatoresettimana diUna doppietta al Bayer Leverkusen ha permesso adi aggiudicarsi il premio di player of the week7ªdi. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha battuto la concorrenza di Luuk de Jong .