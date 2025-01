Ilgiorno.it - Cedimenti al vecchio ospedale in centro. Il sindaco chiede una perizia statica

Leggi su Ilgiorno.it

Le parti pericolanti del cornicione delsono state rimosse, ora il Comuneunasullo stabile. L’obiettivo è avere una garanzia sulla sicurezza del complesso ina Vimercate dal quale sabato scorso si sono staccati grossi calcinacci. L’intervento in emergenza è cominciato lunedì, a occuparsene Asst Brianza. Ora, la Giunta vuole la certificazione sull’effettivo stato dell’arte. Una rete di contenimento dovrebbe evitare altri problemi fino alla vendita e alla demolizione. "Il tratto di via Battisti, teatro dell’episodio, resterà chiuso al traffico fino a nuovo avviso", annuncia il Municipio. Si può raggiungere piazza Unità d’Italia, cuore della città, solo da via Vittorio Emanuele, dove la zona a traffico limitato è sospesa.