Quotidiano.net - Caso Almasri: chi è, cosa è successo e perché la vicenda è al centro delle polemiche. Il riassunto per punti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 – Non si spengono leintorno alla liberazione del capo della polizia giudiziaria libica e accusato di crimini contro l’umanità. "Quella diè unatra l'incredibile e il preoccupante. Abbiamo riportato questo signore in Libia con un aereo di Stato: se un jet di Stato decolla da Ciampino, va a Torino e prende un ricercato per riportarlo a Tripoli, qualcuno ha dato l'autorizzazione. E questo qualcuno sta a palazzo Chigi. Altrimenti, sarei preoccupato di un paese in cui, senza che il vertice dello stato lo autorizzi, un aereo riconduce in Libia un arrestato". Così il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite oggi ad Agorà su Rai Tre, punta il dito, in coda a una lunga serie di richieste di chiarimento arrivate dalle opposizioni al governo.