Ilfoglio.it - Carraro, Confindustria: “Le nostre esportazioni sono già in crisi. Spero Trump bluffi”

Leggi su Ilfoglio.it

L’unica speranza è che non faccia sul serio fino in fondo. “Donaldpresidente è pur sempre diverso dal Donaldin campagna elettor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti