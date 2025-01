Biccy.it - Calvani smaschera Lorenzo: “Hai usato il cellulare e Instagram”

Leggi su Biccy.it

Lunedì scorso il Grande Fratello ha annunciato un provvedimento disciplinare per Luca, che ha ricevuto un bigliettino da Enzo Paolo Turchi con scritto: “No letto Jessica“. E proprio questa faccenda è stata rispolverata daSpolverato, che ieri sera per colpire Luca ha tirato in ballo il bigliettino gate: “Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai manco coraggio di dire la verità, quando ti hanno chiesto se avevi ricevuto un bigliettino. All’inizio hai negato, poi hai ammesso di aver ricevuto i bigliettini. Io ho la coscienza pulita e tu no!”giustamente ha messo all’angolo Spolverato, rivelando chedurante la sua trasferta spagnola avrebbe consultato: “Ma perché tu mi devi fare la morale? Non ti posso ascoltare. Ma proprio tu parli? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena e non volevi che uscisse.