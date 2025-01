Ilfoglio.it - Calearo, l’imprenditore (ex Pd) delle antenne: “Jobs act positivo. I problemi del lavoro sono altri”

Leggi su Ilfoglio.it

Roma. “Chi lavora e non fatica, chi è garantito, insomma una buona parte della classe dirigente di questo paese, sceglie ancora il Pd. Chi invece lavora per davvero, come l’operaio o il piccolo art. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti