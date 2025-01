Romatoday.it - Bypass al contatore per rubare energia elettrica. Raffica di sanzioni

Leggi su Romatoday.it

Unrisultato direttamente allacciato alla retetramite un. Con un danno calcolato per 1400 euro. Per questo motivo un 42enne, italiano, è stato denunciato dai carabinieri. La scoperta è avvenuta in zona Marina di Tor San Lorenzo, ad Ardea.Ladri diMa non.