Borse europee stabili | investitori monitorano dazi e politica monetaria

poco mosse in avvio di seduta, con gliche continuano a monitorare le mosse dell'amministrazione Trump, in particolare sui, e i possibili impatti che avranno sull'inflazione e la. Milano cede lo 0,12%, Londra lo 0,06% mentre Parigi sale dello 0,5% e Francoforte dello 0,1%. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, con quello del Btp che sale di due punti base, al 3,62%, mentre lo spread con il Bund si allarga a ridosso dei 110 punti, con il mercato che si attende tra i tre e i quattro tagli dei tassi da parte della Bce nel 2025. A Piazza Affari scivolano Ferrari (-2%), Nexi (-1,5%), Buzzi (-1,2%) e Tim (-1%) nonostante la vittoria da un miliardo di euro in tribunale con lo Stato. Corrono invece banche e finanziari con Mps (+1,4%), Unipol (+1,2%), Bper (+1%) e Unicredit (+0,9%), pronta al passo indietro su Commerzbank se la sua offerta verrà percepita come ostile.