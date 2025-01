Quotidiano.net - Borse europee in lieve rialzo: attesa per le mosse di Trump e Wall Street contrastata

Leprendono un po' di tono nel corso della mattinata e si avvicinano a metà seduta in cauto, con la sola eccezione di Londra (-0,1%). Gli investitori aspettano di vedere le prossimedel presidente americano, Donald, il cui insediamento ha riavvicinato diversi indici ai massimi, con i tecnologici che ritracciano dopo la corsa innescata dai progetti di spesa sull'intelligenza artificiale della nuova amministrazione Usa. Parigi sale dello 0,4%, Francoforte e Milano dello 0,3% mentre ai future sono contrastati, con il Dow Jones ine S&P e Nasdaq in calo. Intanto l'indice paneuropeo Stoxx 600 avanza dello 0,1%, in corsa per segnare un nuovo record storico. Deboli i bond nell'incertezza sulledelle banche centrali e in particolare della Fed, anche alla luce degli effetti inflattivi che le politiche dipotranno avere.