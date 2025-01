Sport.quotidiano.net - Bologna Fc, buone notizia dall’infermeria: Aebischer torna in gruppo

, 23 gennaio 2025 – Ricomincia il lavoro sul campo deldi Vincenzo Italiano. I rossoblù si sono ritrovati quest’oggi a Casteldebole per il primo allenamento dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, il primo storico successo per il club di Joey Saputo nella massima competizione europea per club. Dopo un giorno di riposo, Skorupski e compagni hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete.intanto arrivanonotizie e dopo l’infortunio patito da Riccardo Orsolini patito mercoledì contro il Dortmund, che terrà fuori l’esterno almeno per un mese, c’è il ritorno indi Michel, l’ultimo degli assenti di lunga data. Con Cambiaghi ed El Azzouzi già con il, il numero 20 rossoblù era l’unico a non essere ancorato a lavorare regolarmente agli ordini di mister Italiano.