Cataniatoday.it - Bollette della luce più leggere: chi può avere lo "sconto" e cosa deve fare

Leggi su Cataniatoday.it

Per milioni di cittadini italiani si apre la possibilità diuno "" sulla bolletta. L'Arera, cioè l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha pubblicato la delibera che fissa i criteri per chi vuole rientrare nel mercato a tutele graduali. La possibilità non.