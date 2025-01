Oasport.it - BJK Cup 2025, sorteggiati i gironi di qualificazione. Italia già ammessa alla Final Eight

Leggi su Oasport.it

Si è svolto a Londra, presso la sede dell’ITF, il sorteggio deididella Billie Jean King Cupdi tennis, che vedrà andare in scena les a Shenzhen: per questo motivo la Cina, Paese ospitante, è stata giàquale era già qualificata l’, in quanto detentrice del trofeo, conquistato lo scorso anno a Malaga.Le 18 Nazioni partecipanti alle qualificazioni sono state suddivise in 6da 3, che si disputeranno nella settimana dal 7 al 13 aprile: soltanto le vincitrici di ciascun raggruppamento si qualificheranno per les, che si svolgeranno con il format di un tabellone ad eliminazione diretta, che scatterà dai quarti die.Le 12 Nazioni che non otterranno l’accesso alles dovranno disputare i play-off a novembre, insieme alle 9 Nazioni che si qualificheranno dal Gruppo I del: i 21 Paesi saranno suddivisi in 7 gruppi da 3 squadre, e soltanto le vincitrici deiavanzeranno alle qualificazioni del 2026, edizione in cui si tornerà al classico format con gli incontri casa-trasferta.