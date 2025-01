Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Vigarano ingaggia il play Resemini. La scorsa stagione era a Roseto

La Pallacanestroè lieta di annunciare di aver sottoscritto con Valentinaun accordo fino al termine dell’attualesportiva./guardia, classe 2005, 169 centimetri, la neo giocatrice vigaranese ha mosso i primi passi nella Robur et Fides Varese, nel 2019 si sposta a Sesto San Giovanni, sponda Geas, fucina di talenti importanti, doverimane fino all’annata sportiva 2022/2023. Nellaseguente, 2023/2024, è a, in Serie A2, dove gioca 29 gare. L’estatefirma alVarese 95, in Serie B, dove gioca 14 gare e chiude con 5 punti di media. Adesso, la chiamata della Pallacanestro, dove arriva per continuare a crescere. "Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società per la chiamata – le prime parole diper la nuova società –, non vedo l’ora di conoscere lo staff, le mie nuove compagne e i tifosi! In questa seconda parte dispero di poter dare un contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati e, magari, toglierci anche qualche soddisfazione in più.