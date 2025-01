Ilrestodelcarlino.it - Baseball, il Comune vince la partita dello stadio

La battaglia legale per lodelè arrivato all’ultimo inning. L’impianto tornerà nelle mani del, dopo il lungo contenzioso contro Ciro Esposito, ristoratore (è il titolare del locale Chepizza proprio all’interno) e amministratore della vecchia società Asd Rimini, che aveva fatto ricorsi su ricorsi per la concessione della struttura. Con le ultime sentenze i giudici del Tar hanno dichiarato improcedibile l’ennesimo ricorso fatto dall’Asd Rimini. La convenzione per la concessioneè finita il 31 dicembre, ma ildi Rimini aveva deciso di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimenti e per le bollette non pagate. La società non si era rassegnata, ma l’ultimo ricorso è stato ritenuto improcedibile dal Tribunale amministrativo regionale.