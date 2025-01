Trevisotoday.it - Baby gang in biblioteca a Montebelluna: arriva la polizia locale

Leggi su Trevisotoday.it

inma non per studiare né per leggere un buon libro: mercoledì mattina, 22 gennaio, asi è consumato l'ennesimo episodio di inciviltà giovanile che ha costretto all'intervento gli agenti dellamunicipale.Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso".