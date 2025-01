Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma LIVE: 0-0 all’intervallo, giallorossi in affanno

Penultima giornata di Europa League che imperversa, con lapronta a scendere in campo contro l’AZalla ricerca dei tre punti. Vincere vorrebbe dire blindare la qualificazione allo spareggio di febbraio, con la possibilità di giocarsi l’ingresso delle migliori 8 all’ultimo turno contro l’Eintracht Francoforte. Segui la cronaca testuale del match, con calcio d’inizio alle 18:45, su SoloLa.it, che vi fornirà anche le dichiarazioni post partita.6 minuti fa23 Gennaio 2025 19:32 19:3248?- 0-0Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.inper ampi tratti dei primi 45?, con l’AZapparso molto più brillante e con anche una grande occasione, sprecata da Meerdink, per passare in vantaggio.Si conclude il primo tempo all'AFAS Stadion.