AZ Alkmaar-Roma 1-0, decide Parrott nel finale

(OLANDA) (ITALPRESS) – Si complica ulteriormente il percorso in Europa League per la. La squadra di Claudio Ranieri perde 1-0 in Olanda contro l’AZe rimane a 9 punti in classifica ad una giornata dalla fine della fase campionato. Nel prossimo turno, giovedì 30 gennaio, laospiterà all’Olimpico l’Eintracht, ma servirà un altro atteggiamento per conquistare i tre punti. Claudio Ranieri aveva descritto l’AZ come una squadra che “corre in avanti, va in transizione e attacca la porta”. La descrizione è fedele al piano gara adottato dalla squadra di Martens, che nel primo tempo lascia il possesso alla(57%), ma calcia più volte (4 a 1) verso la porta difesa da Svilar. L’occasione più nitida ce l’ha Meerdink che al 41?, dopo un assist involontario di Ndicka, calcia alto da posizione invitante.