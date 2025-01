Bergamonews.it - Auto fuori strada nella scarpata, soccorsi per un 64enne a Gorno

. Un’con a bordo un uomo di 64 anni è uscita die si è ribaltata lungo le strade piene di tornanti e scarpate della località Basello.L’incidente intorno alle 11,30. Sul posto la Croce Blu di Gromo, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Clusone.Ilè stato portato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni preoccupano, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.