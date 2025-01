Sbircialanotizia.it - Australian Open, il montepremi: quanto ha guadagnato Sinner fin qui

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il tennista azzurro ha già intascato una buona fetta dei ricchi premi in palio a Melbourne L'si avvicina al suo ultimo atto. Jannikè in attesa di giocare la sua semifinale contro Ben Shelton, in programma il 24 gennaio alle 9.30 italiane, mentre attende di scoprire chi potrebbe essere, se riuscisse a .L'articolo, ilhafin qui è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.