Attacchi russi su Zaporizhzhia | missili e droni colpiscono aree residenziali

L'esercito russo ha lanciatosu. Glihanno preso di mirae infrastrutture. Al momento, una persona è stata dichiarata morta a causa di questo terrore e 26 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di due mesi: lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "I nostri soccorritori sono stati feriti durante i ripetuti bombardamenti. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto, stanno facendo di tutto per aiutare il più possibile le persone", si legge inoltre nel comunicato. "Il terrore quotidiano dellaa contro l'Ucraina merita una pressione sempre maggiore sul (Paese) terrorista. Abbiamo bisogno di più sanzioni contro laa, di più sistemi di difesa aerea per proteggere le nostre città e comunità e di armi per i nostri soldati al fronte.