Salernotoday.it - Associazione Torrione Eventi: il nuovo presidente è Salvatore Clemente

Leggi su Salernotoday.it

Cambio al vertice per l’è stato nominatodurante l’assemblea straordinaria del Direttivo.succede a Felice Marotta, che ha lasciato l’incarico per sopraggiunti impegni lavorativi, non prima di rivolgere parole cariche di.