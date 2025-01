Veronasera.it - Aspettando il nuovo disco in uscita a febbraio, Francesco Gabbani ha annunciato un concerto speciale all'Arena di Verona

Il 212025,pubblica "Dalla tua parte", il suo sesto album in studio. Ilsegna una nuova fase artistica per il cantautore, che con brani come "Viva la vita" (il pezzo che presenterà al prossimo Festival di Sanremo) esplora temi profondi legati al senso della vita.