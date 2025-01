Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 22 Gennaio 2025. Uomini e Donne in testa (+114K, dal 23.91 al 24.61%). Segue Endless Love (+74K, dal 20.41 al 20.8%)

Nella serata di ieri,22, su Rai1 inil film su Bettino Craxi Hammamet ha interessato 2.090.000 spettatori pari al 12.92% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 alle 0:11 – la seconda puntata di Zelig conquista 2.480.000 spettatori con uno share del 15.99% (By Night: 1.295.000 – 18.77%). Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso intrattiene 713.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire The Bad Guy segna 230.000 spettatori con l’1.46%, nel primo episodio, e 127.000 spettatori con l’1.34%, nel secondo episodio. Su Italia1 il film John Wick incolla davanti al video 1.225.000 spettatori (6.75%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 14 minuti (1.051.000 – 4.91%), Chi l’ha visto? segna 1.648.000 spettatori e il 10.04%. Su Rete4 Fuori dal Coroizza un a.m. di 779.