Lanazione.it - Aree dismesse. L’equilibrio da trovare

Oltre agli interventi sugli impianti sportivi (Galciana e Chiesanuova) si lavora al Macrolotto 2 per nuovi capannoni su terreni di Sauro Bigagli e presto anche a Viaccia dopo l’aggiudicazione dell’area ex Rosalinda a Oktò, la società di Ovidio Viti e Bruno Berti. Proprio sulle prospettive dell’area abbandonata da anni bisogna accendere i riflettori per auspicare uno sviluppo equilibrato. Si tratta di uno dei principali progetti di urbanizzazione della Toscana. Quali mosse farà la società immobiliare? A chi affiderà i lavori? Sarà confermato il progetto che arriva da molto lontano (280 appartamenti) oppure saranno diminuiti i volumi?