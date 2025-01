Udinetoday.it - Anzovino sceglie Udine (e una location sui generis) per presentare il suo nuovo album

Leggi su Udinetoday.it

Remo, musicista pordenonese amatissimo in regione, festeggia i venti anni di carriera con “Atelier”, in uscita il 24 gennaio su etichetta DECCA ITALY e distribuito da Universal Music Italia. Undisco in piano solo - anticipato dai brani Chaplin e Istanbul – che arriva dopo ventuno.