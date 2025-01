Milanotoday.it - Antonio Fadda, morto dopo aver chiamato la moglie in autostrada: "Sto male"

Leggi su Milanotoday.it

inun incidente provocato probabilmente da un precedente malore. Poco prima, aveva infatti telefonato alladall'auto per dire che non si sentiva bene e che stava andando in ospedale.Teatro del dramma, avvenuto mercoledì, è l'A4. Il.