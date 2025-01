Ilgiorno.it - "Ancora niente tredicesima". Dipendenti Siae esasperati

"Per l’ennesima volta la proprietà, non pagando entro oggi lamensilità a tutti i, non ha mantenuto gli impegni assunti e ha dimostrato scarsissimo rispetto nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti sindacali e delle istituzioni". Ad alzare la voce sono gli addetti diMicroelettronica e della controllata SM Optics, che aspettavano la– già ritardata - al 20 gennaio, secondo l’annuncio dei vertici del colosso delle telecomunicazioni. "Prosegue inoltre un atteggiamento inaccettabile di discriminazione, poiché a oggi il pagamento delle spettanze è stato erogato solo a una parte dei", denuncia la Rsu. Anche il pagamento dello stipendio di dicembre era stato slittato dall’azienda a febbraio. "Non sappiamo, a questo punto, se verrà mai rispettata questa scadenza, visto quello che è successo con la", confessano i lavoratori che questo mese hanno già scioperato due volte.