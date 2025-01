Almasri Piantedosi | Arresto valutato irrituale da Corte Appello Roma

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ''Il 21 gennaio, lad’di, nell’ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazione della libertà personale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’del cittadino libico,comein quanto non previsto dalla legge, disponendone l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa''. Lo ha detto il .