Anteprima24.it - Alloggi Erp, Assoservizi proroga per la consegna dell’ISEE

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto, concessionaria per la riscossione dei canoni di locazione degliErp di proprietà del Comune di Avellino, rende noto che tutti coloro che ancora non hanno provveduto a presentare l’attestazione Isee 2024, potranno provvedere are tale documentazione presso gli uffici situati in via Ferriera, all’interno del centro commerciale “Vivendi”, fino al prossimo 28 febbraio.In tal caso, previa presentazione della documentazione in questione, sarà possibile ottenere l’eventuale ricalcolo dell’importo dovuto con le facilitazioni previste dalla legge per fascia reddituale. Allo stesso modo, quanti avessero ricevuto avviso di morosità per versamenti saldati successivamente alla scadenza, potranno recarsi presso gli sportelli di “” con le relative ricevute ed ottenere la rettifica o l’annullamento del provvedimento.