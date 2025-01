Forlitoday.it - All'Enaip ogni giorno è buono per un open day: alla scoperta dei corsi da termoidraulico, elettrico ed elettronico

Leggi su Forlitoday.it

All'di Forlì e Cesenaper unday. Nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) e nelle due di Cesena (via Savolini 9 e piazzetta Don Ravaglia 2), sarà possibile per le famiglie degli allievi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un percorso di.