Frosinonetoday.it - Allarme bomba a Frosinone, identificato l'autore: ecco come è andata

Leggi su Frosinonetoday.it

l'uomo che martedì mattina ha piazzato il congegno artigianale in via Mastruccia. Si tratterebbe di uno straniero, inquilino dello stesso edificio in cui è stato rinvenuto il "pacco".L’uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe stato.