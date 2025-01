Oasport.it - Alice Mangione punta a un 2025 da record!

Per l’apmento di Sprint2u ospiteL’atleta siciliana che vive e si allena a Roma da tanti anni, domina la disciplina dei 400 metri in Italia da quando nel 2020 vinse il suo primo titolo assoluto a Padova, e dal 2022 ha sempre anche partecipato a tutte le principali manifestazioni internazionali, sia a livello individuale che con le 2 staffette del miglio, raggiungendo l’apice per ora della sua carriera con l’argento nella 4×400 mista agli Europei di Roma 2024. Per ilsi aspetta un’ulteriore crescita sia a livello di piazzamenti a livello mondiale, che di riscontri cronometrici con l’obiettivo di abbattere la barriera dei 51 secondi sui 400, e magari provare ad avvicinare ilitaliano di Libania Grenot di 50”30 del 2009. Conduce: Ferdinando Savarese