Brindisireport.it - Al via interventi su aree verde e cimitero, il sindaco: “Necessari per decoro urbano”

Leggi su Brindisireport.it

CEGLIE MESSAPICA - Un ampio piano disupubblico ecomunale è in corso a Ceglie Messapica, come annunciano ilAngelo Palmisano e l'assessore alpubblico e ai servizi cimiteriali, Vito Santoro. Sono coinvolte numerose alberature e siepi, sparse in tutto il.