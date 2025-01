Ilnapolista.it - Adeyemi non ha ancora raggiunto un accordo con il Napoli

Il giornalista della Bbc Ekrem Konur rivela aggiornamenti sulla trattativa tra ile Karim.Come riporta su X:Il Borussia Dortmund ha intenzione di accettare la nuova offerta delper Karim. Tuttavia, il giocatore tedesco non hauncon il. #BorussiaDortmund #Borussia Dortmund plans to accept SSC’s new offer for Karim. However, the German player has not yet reached an agreement with. https://t.co/rBRNEPKJYp pic.twitter.com/hUOlYXPKz0— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 23, 2025Manna ha l’apertura al trasferimento del padre e degli agenti diIlaveva già provato a prendere il calciatore ricevendo un no, ma secondo il Corriere dello Sport, la strada si sarebbe aperta adesso:“Ilha già provato a prenderlo un po’ di tempo fa, ma lui aveva declinato gentilmente la proposta spiegando di non voler lasciare il Borussia in corso d’opera.