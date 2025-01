Ilgiorno.it - A35 Brebemi, ecco i droni per monitorare in tempo reale il traffico in autostrada

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 gennaio 2025 – Un aiuto dal cielo per controllare inile aumentare la sicurezza degli automobilisti. A35ha attivato il monitoraggio dell'tramite, un servizio che consentirà di rafforzare l'impegno sul fronte della sicurezza stradale. Innovazione e sicurezza A35, secondo quanto riporta una nota, è una delle prime autostrade italiane infatti a dotarsi del servizio "Drone Asset and Traffic Monitoring Project", un sistema avanzato di controllo e monitoraggio che consente la raccolta di informazioni insulle condizioni dell'infrastruttura e del. Operatività deiIl drone (diventeranno due nei prossimi mesi) opera ad un'altezza massima di 120 metri a lato dell'ed è attivo in diversi periodi della giornata e della nottata sulle due carreggiate, in orari prestabiliti e concordati con le autorità competenti, con la possibilità di ulteriori attività mirate in caso di necessità.