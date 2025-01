Cataniatoday.it - A spasso con l'auto zeppa di arance rubate, pregiudicato 32enne arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

Ha riempito di agrumi ogni angolo dell’al punto tale da far inclinare in modo sproporzionato la parte posteriore del mezzo e insospettire la polizia che l’ha fermato per eseguire un controllo. L’uomo, un catanesedi 32 anni, è stato incrociato, in piena notte, da una pattuglia.