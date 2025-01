Ilgiorno.it - A spasso con il cane, donna travolta e uccisa

Non ce l’ha fatta Flaviana Beretta (nella foto), ladi 62 anni di Chieve investita oggi intorno alle 17.30 mentre stava attraversando la statale Serenissima per tornare a casa con il suo. Lastava facendo una passeggiata sulla ciclabile che da Gattolino porta a Bagnolo. Quando stava rientrando ha attraversato a piedi la statale Serenissima per connettersi con la ciclabile dall’altro lato della strada che porta a Gattolino e poi a Chieve. Mentre attraversava è stata investita da una Mercedes condotta da un 22enne di Crema che l’ha scaraventata avanti di parecchi metri. Soccorsa in condizioni gravissime, laè stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi con un’ambulanza della Croce verde di Cfrema. Qui è stata accolta in codice rosso e in pericolo di vita. Purtroppo poco dopo laè spirata.